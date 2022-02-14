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Биатлон, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по биатлону на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся биатлонных гонок на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
15 февраля
9:30 мск — эстафета, мужчины.

16 февраля
10:45 — эстафета, женщины.

18 февраля
12:00 — мужчины, масс-старт.

19 февраля
12:00 — женщины, масс-старт.

Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования).

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