Расписание соревнований по биатлону на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся биатлонных гонок на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

15 февраля

9:30 мск — эстафета, мужчины.



16 февраля

10:45 — эстафета, женщины.



18 февраля

12:00 — мужчины, масс-старт.



19 февраля

12:00 — женщины, масс-старт.

Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования).

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