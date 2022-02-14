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Эдуард Латыпов обратился со словами поддержки к отечественным фигуристам

Эдуард Латыпов обратился со словами поддержки к отечественным фигуристам
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов, завоевавший в воскресенье, 13 февраля, бронзовую медаль в гонке преследования, обратился со словами поддержки к отечественным фигуристам.

«Хочу пожелать нашим фигуристам, которые пока не смогли выйти на церемонию награждения, терпения и спокойствия. Я думаю, что у них всё будет хорошо», — приводит слова Латыпова «РИА Новости Спорт».

Ранее сборная России победила на командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Церемония награждения спортсменов не состоялась из-за проваленного допинг-теста россиянки Камилы Валиевой. Решением спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменка была допущена до участия в личных состязаниях Олимпиады, но разбирательство по её делу продолжится. Если Валиева попадёт на пьедестал в женском одиночном катании, церемония награждения в Пекине также не состоится.

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