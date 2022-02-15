Горнолыжный спорт, Олимпиада, скоростной спуск: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях горнолыжниц в скоростном спуске. Начало запланировано на 6:00 мск.
В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После 10-го дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей), второе место занимает Германия (8-5-2), третье — США (7-6-3). Россия располагается на восьмой позиции (4-6-8).
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