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Сноуборд, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин: когда начнётся мужской биг-эйр, где смотреть прямой эфир

Сноуборд, Олимпиада-2022, биг-эйр, мужчины: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Начало финала запланировано на 8:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После 10-го дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей), второе место занимает Германия (8-5-2), третье — США (7-6-3). Россия располагается на восьмой позиции (4-6-8).

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