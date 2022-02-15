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Биатлон, зимняя Олимпиада-2022, мужчины, эстафета, Пекин: когда начало, по какому каналу смотреть прямой эфир

Биатлон, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся мужская эстафета, где смотреть
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Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная эстафета 4х7,5 км. Начало соревнований запланировано на 9:30 мск.

В прямом эфире мужскую эстафету покажет телеканал «Россия 1». За сборную России выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования).

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