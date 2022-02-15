Россия — Норвегия, кёрлинг, Олимпийские игры: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 15 февраля, мужская сборная России по кёрлингу проведёт свой седьмой матч на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соперником россиян будет команда Норвегии. Начало встречи запланировано на 4:05 мск.
В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».
Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022
Россия — США — 5:6.
Россия — Китай — 7:4.
Россия — Швейцария — 3:6.
Россия — Дания — 10:2.
Россия — Италия — 10:7.
Россия — Швеция — 5:7.
В состав сборной России на зимнюю Олимпиаду в Пекине вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
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