Голикова показывала сердечко, Синицина крепко обнимала Кацалапова. Фото с награждения

Сегодня, 14 февраля, прошло награждение Ангелины Голиковой, завоевавшей бронзовую медаль в забеге на 500 метров среди женщин соревнований по конькобежному спорту; Константина Ивлиева, завоевавшего серебряную медаль в забеге на 500 метров среди мужчин соревнований по шорт-треку; Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
Призёр Олимпийских игр Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов, прокомментировал серебро подопечных на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине.
«Я очень доволен коротким и произвольным танцем Вики и Никиты. Это были лучшие прокаты сезона, ребята сделали всё, что могли.
Отрыв более шести баллов? Ну, раньше было 30 баллов. Мы делали всё, что могли. Французы — четырёхкратные чемпионы мира, олимпийские серебряные призёры, а теперь и золотые — пара очень сильная. С ними очень тяжело бороться. Как сложилось, так сложилось», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Лучшие кадры с награждения призёров ОИ-2022 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 14 февраля 2022
-
20:25
-
20:23
-
19:58
-
19:54
-
19:49
-
19:46
-
19:41
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:55
-
18:53
-
18:47
-
18:44
-
18:44
-
18:35
-
18:24
-
18:24
-
18:23
-
18:15
-
18:11
-
17:57
-
17:53
-
17:48
-
17:47
-
17:45
-
17:42
-
17:19
-
17:14
-
17:04
-
16:48
-
16:43
-
16:33