Голикова показывала сердечко, Синицина крепко обнимала Кацалапова. Фото с награждения

Сегодня, 14 февраля, прошло награждение Ангелины Голиковой, завоевавшей бронзовую медаль в забеге на 500 метров среди женщин соревнований по конькобежному спорту; Константина Ивлиева, завоевавшего серебряную медаль в забеге на 500 метров среди мужчин соревнований по шорт-треку; Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.



Призёр Олимпийских игр Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов, прокомментировал серебро подопечных на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине.



«Я очень доволен коротким и произвольным танцем Вики и Никиты. Это были лучшие прокаты сезона, ребята сделали всё, что могли.



Отрыв более шести баллов? Ну, раньше было 30 баллов. Мы делали всё, что могли. Французы — четырёхкратные чемпионы мира, олимпийские серебряные призёры, а теперь и золотые — пара очень сильная. С ними очень тяжело бороться. Как сложилось, так сложилось», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Лучшие кадры с награждения призёров ОИ-2022 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.