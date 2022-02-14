Баннеры в поддержку Камилы Валиевой появились в Москве
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Жители Москвы поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, попавшую в скандал на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В столице появились баннеры в поддержку 15-летней спортсменки.
На информационных сообщениях нанесена надпись «Камила, мы с тобой!» На некоторых зданиях города можно также заметить световое информационное табло с подобным содержанием.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ученице Этери Тутберидзе участвовать в личном турнире на Играх, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.
Короткую программу на Олимпиаде женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.
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