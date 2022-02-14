Тихонов — журналисту Петтерссону: учитесь мазать лыжи и проигрывать по-мужски!

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал высказывание шведского обозревателя Томаса Петтерссона об использовании российскими лыжниками мазей с запрещёнными Международной федерацией лыжного спорта фторсодержащими компонентами.

«У скандинавов какая-то болезнь: как только они проигрывают, выясняется, что у всех всё всегда не так. То же самое было, когда Веденин выигрывал гонку в 1972-м. Тогда к его смазке тоже придрались, но уже норвежцы. Учитесь мазать лыжи и проигрывать по-мужски!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022