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Тихонов — журналисту Петтерссону: учитесь мазать лыжи и проигрывать по-мужски!

Тихонов — журналисту Петтерссону: учитесь мазать лыжи и проигрывать по-мужски!
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал высказывание шведского обозревателя Томаса Петтерссона об использовании российскими лыжниками мазей с запрещёнными Международной федерацией лыжного спорта фторсодержащими компонентами.

«У скандинавов какая-то болезнь: как только они проигрывают, выясняется, что у всех всё всегда не так. То же самое было, когда Веденин выигрывал гонку в 1972-м. Тогда к его смазке тоже придрались, но уже норвежцы. Учитесь мазать лыжи и проигрывать по-мужски!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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