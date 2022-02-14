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Шведский обозреватель Петтерссон — о победе сборных России в эстафетах: нас одурачили?

Шведский обозреватель Петтерссон — о победе сборных России в эстафетах: нас одурачили?
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Шведский обозреватель Томас Петтерссон задался вопросом, что же произошло на зимних Олимпийских играх в Пекине в женской лыжной эстафете.

«Нас одурачили? У команд России и Германии лыжи потрясающе работали на протяжении всего дня. Они просто проделали прекрасную работу? Это возможно и вполне вероятно.

Проблема в том, что правду мы никогда не узнаем наверняка. В наши времена точное попадание в смазку встречается подозрениями – что же у них на самом деле нанесено на лыжи», – приводит слова Петтерсона Expressen.

Напомним, в минувшие выходные женская и мужская сборные России убедительно победили в лыжных эстафетах на продолжающейся в Пекине зимней Олимпиаде.

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