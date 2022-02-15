Мужская сборная России по кёрлингу проиграла Норвегии на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по кёрлингу в седьмом матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине проиграла команде Норвегии со счётом 5:12 (0:3, 1:0, 0:1, 0:4, 2:0, 0:1, 2:0, 0:1, 0:2). Для россиян это четвёртое поражение на олимпийском турнире, а норвежцы одержали третью победу.
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Сборная России сохраняет шансы на выход в полуфинал.
Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022
Россия — США — 5:6.
Россия — Китай — 7:4.
Россия — Швейцария — 3:6.
Россия — Дания — 10:2.
Россия — Италия — 10:7.
Россия — Швеция — 5:7.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
15 февраля
15:05. Россия — Канада.
16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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