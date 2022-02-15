Мужская сборная России по кёрлингу проиграла Норвегии на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по кёрлингу в седьмом матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине проиграла команде Норвегии со счётом 5:12 (0:3, 1:0, 0:1, 0:4, 2:0, 0:1, 2:0, 0:1, 0:2). Для россиян это четвёртое поражение на олимпийском турнире, а норвежцы одержали третью победу.



В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Сборная России сохраняет шансы на выход в полуфинал.



Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022

Россия — США — 5:6.

Россия — Китай — 7:4.

Россия — Швейцария — 3:6.

Россия — Дания — 10:2.

Россия — Италия — 10:7.

Россия — Швеция — 5:7.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе

15 февраля

15:05. Россия — Канада.



16 февраля

9:05. Россия — Великобритания.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.