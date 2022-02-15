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Член МОК — о деле Камилы Валиевой: пока будет справедливо для всех не присуждать медали

Член МОК — о деле Камилы Валиевой: пока будет справедливо для всех не присуждать медали
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Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была признана «защищённым лицом».

«Возможно, ВАДА решит пересмотреть правила по защищённому лицу, пока они такие, мы должны их соблюдать.

Что касается церемонии награждения в женском турнире — пока нет ответа по допингу, а мы обязаны полностью разъяснить ситуацию, до этого не можем вручать медали. Пока будет справедливо для всех не присуждать медали», — передаёт слова Освальда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Полный текст решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой
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