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В МОК заявили, что приняли жёсткие меры по отношению к России после ОИ-2014

В МОК заявили, что приняли жёсткие меры по отношению к России после ОИ-2014
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Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд заявил, что после Олимпийских игр 2014 года в Сочи к России приняли жёсткие меры после выявления случаев с допингом.

«Мы приняли очень жёсткие меры после Игр-2014, когда вскрылась ситуация с допингом в России. 29 спортсменов были наказаны. Частично наше решение было опровергнуто CAS, но МОК отстранил ОКР от Олимпиады-2018. МОК пошёл на согласие не наказывать чистых спортсменов, которые в России, безусловно, есть. Позже произошёл другой случай, в результате которого была приостановлена аккредитация РУСАДА. Сейчас на Олимпиаде соревнуется не сборная России, а команда ОКР — это решение CAS. Постарались ограничить участие России настолько, насколько это было возможно. Сейчас идет процесс реинтеграции России в мировой спорт, чтобы она могла участвовать в нормальных условиях», – цитирует Освальда «РИА Новости».

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