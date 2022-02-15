В МОК заявили, что приняли жёсткие меры по отношению к России после ОИ-2014

Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд заявил, что после Олимпийских игр 2014 года в Сочи к России приняли жёсткие меры после выявления случаев с допингом.



«Мы приняли очень жёсткие меры после Игр-2014, когда вскрылась ситуация с допингом в России. 29 спортсменов были наказаны. Частично наше решение было опровергнуто CAS, но МОК отстранил ОКР от Олимпиады-2018. МОК пошёл на согласие не наказывать чистых спортсменов, которые в России, безусловно, есть. Позже произошёл другой случай, в результате которого была приостановлена аккредитация РУСАДА. Сейчас на Олимпиаде соревнуется не сборная России, а команда ОКР — это решение CAS. Постарались ограничить участие России настолько, насколько это было возможно. Сейчас идет процесс реинтеграции России в мировой спорт, чтобы она могла участвовать в нормальных условиях», – цитирует Освальда «РИА Новости».

Новость по теме Член МОК – об отмене награждения: присудить медали в такой ситуации очень сложно