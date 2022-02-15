Основной голкипер сборной Латвии был заменён на восьмой минуте матча с Данией на Олимпиаде

На стадионе «Укэсун Спортс-центр» в Пекине (Китай) в матче квалификации встречаются хоккейные сборные Латвии и Дании. После первого периода счёт равный – 1:1.

На восьмой минуте первого периода вратарь сборной Латвии Янис Калниньш был заменён на Иварса Пунненовса. Через несколько минут нападающий сборной Дании Мортен Поульсен открыл счёт в матче. На 17-й минуте игрок латвийской команды Лаурис Дарзиньш сравнял счёт.

Напомним, победитель этого матча в 1/4 финала сыграет со сборной России.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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