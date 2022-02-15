Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей квалификации хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Расписание матчей квалификации хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Комментарии

Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 15 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется матчами первого раунда плей-офф. В квалификации сыграют восемь сборных, которые оспорят четыре путёвки в четвертьфинал, где уже находятся команды США, Финляндии, России и Швеции.

Турнирная сетка плей-офф Олимпиады

7:10 мск — Германия — Словакия;

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Словакия
Не начался
Германия

7:10 — Дания — Латвия;

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Дания
Не начался
Латвия

11:40 — Чехия — Швейцария;

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК
Чехия
Не начался
Швейцария

16:10 — Канада — Китай.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК
Канада
Не начался
Китай

В четвертьфинале будут образованы следующие пары:

США — Словакия/Германия;
Финляндия — Чехия/Швейцария;
Россия — Латвия/Дания;
Швеция — Канада/ Китай.

Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 18 февраля. Перепосев команд в 1/2 финала на основе рейтинга силы состоится после встреч четвертьфинала. В случае если в полуфинал пройдут четыре сильнейшие сборные рейтинга, сборная России сыграет с командой Финляндии.

России повезло с соперником, Швеция нарвалась на Канаду. Итоговая сетка плей-офф Олимпиады России повезло с соперником, Швеция нарвалась на Канаду. Итоговая сетка плей-офф Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022