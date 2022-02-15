Расписание матчей квалификации хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 15 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется матчами первого раунда плей-офф. В квалификации сыграют восемь сборных, которые оспорят четыре путёвки в четвертьфинал, где уже находятся команды США, Финляндии, России и Швеции.
7:10 мск — Германия — Словакия;
7:10 — Дания — Латвия;
11:40 — Чехия — Швейцария;
16:10 — Канада — Китай.
В четвертьфинале будут образованы следующие пары:
США — Словакия/Германия;
Финляндия — Чехия/Швейцария;
Россия — Латвия/Дания;
Швеция — Канада/ Китай.
Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 18 февраля. Перепосев команд в 1/2 финала на основе рейтинга силы состоится после встреч четвертьфинала. В случае если в полуфинал пройдут четыре сильнейшие сборные рейтинга, сборная России сыграет с командой Финляндии.
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