Расписание матчей квалификации хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 15 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется матчами первого раунда плей-офф. В квалификации сыграют восемь сборных, которые оспорят четыре путёвки в четвертьфинал, где уже находятся команды США, Финляндии, России и Швеции.

7:10 мск — Германия — Словакия;

7:10 — Дания — Латвия;

11:40 — Чехия — Швейцария;

16:10 — Канада — Китай.

В четвертьфинале будут образованы следующие пары:



США — Словакия/Германия;

Финляндия — Чехия/Швейцария;

Россия — Латвия/Дания;

Швеция — Канада/ Китай.

Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 18 февраля. Перепосев команд в 1/2 финала на основе рейтинга силы состоится после встреч четвертьфинала. В случае если в полуфинал пройдут четыре сильнейшие сборные рейтинга, сборная России сыграет с командой Финляндии.