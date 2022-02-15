В Федерации фристайла России отреагировали на скандал вокруг оценки Таталиной на Олимпиаде

Президента Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал скандальную ситуацию вокруг россиянки Анастасии Таталиной, которая заявила, что её засудили в финале соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка заняла четвёртое место и по окончании соревнований сказала: «Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, так быть не должно»



«Мы считаем, что Настя Таталина сегодня должна была быть в медалях. Исходя из сложности и чистоты исполнения программы, которую она выполнила в третьем заезде, в особенности последнего, самого трудного прыжка. Конечно, мы огорчены. К сожалению, в мировом фристайле отсутствует практика подачи протестов. Они возможны только в ски-кроссе, но не в остальных дисциплинах.



Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки. После неё выходили конкуренты – представительницы США и Китая. Американская спортсменка не смогла справиться со своей программой. Представительница Китая выполнила неплохой проезд, но у Насти Таталиной он был лучше. По оценке нашего тренерского штаба и российского судейского корпуса она сегодня должна была быть в числе призёров.

Будем работать лучше, усложнять свои программы. Некоторое время назад никто из болельщиков и поклонников фристайла в принципе не представлял, что в слоупстайле мы способны бороться за олимпийские медали. Теперь мы можем навязывать конкуренцию. В любом случае это значительный шаг вперёд», — цитирует Курашова пресс-служба ОКР.

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