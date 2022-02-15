Китайский сноубордист Су Имин завоевал золото Олимпийских игр в дисциплине биг-эйр

Китайский сноубордист Су Имин выиграл золото Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр. Серебряным призёром стал норвежец Монс Ройсланд. Бронза досталась представителю Канады Максу Парро. Россияне в финале соревнований не выступали.

Сноуборд. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Биг-эйр

1. Су Имин (Китай) — 182,50.

2. Монс Ройсланд (Норвегия) — 171,75.

3. Макс Парро (Канада) — 170,25.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Сборная России в медальном зачёте занимает девятое место.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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