Китайский сноубордист Су Имин завоевал золото Олимпийских игр в дисциплине биг-эйр
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Китайский сноубордист Су Имин выиграл золото Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр. Серебряным призёром стал норвежец Монс Ройсланд. Бронза досталась представителю Канады Максу Парро. Россияне в финале соревнований не выступали.
Сноуборд. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Биг-эйр
1. Су Имин (Китай) — 182,50.
2. Монс Ройсланд (Норвегия) — 171,75.
3. Макс Парро (Канада) — 170,25.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Сборная России в медальном зачёте занимает девятое место.
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Олимпиада 2022. Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
15 февраля 2022, вторник. 08:00 МСК
Окончено
1
Су Имин
Китай
182.50
2
Монс Ройсланд
Норвегия
171.75
3
Макс Парро
Канада
170.25
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