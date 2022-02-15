Россия лидирует после первого этапа мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по биатлону занимает первое место после стартового этапа мужской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За российскую команду выступал Карим Халили. На первом огневом рубеже он обошёлся без промахов, на втором использовал один дополнительный патрон.

На втором этапе за Россию выступит Александр Логинов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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