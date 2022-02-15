Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Россия лидирует после первого этапа мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Россия лидирует после первого этапа мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Сборная России по биатлону занимает первое место после стартового этапа мужской эстафеты на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За российскую команду выступал Карим Халили. На первом огневом рубеже он обошёлся без промахов, на втором использовал один дополнительный патрон.

На втором этапе за Россию выступит Александр Логинов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада-2022. Мужская эстафета в биатлоне. Россия первая с отрывом! Что творится! LIVE Олимпиада-2022. Мужская эстафета в биатлоне. Россия первая с отрывом! Что творится! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022