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Турышев – об этапе Спицова: сказали, что со старта рваться никуда не нужно

Турышев – об этапе Спицова: сказали, что со старта рваться никуда не нужно
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как настраивали на третий этап лыжной эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине Дениса Спицова.

«Денису Спицову тоже сказали, что со старта рваться никуда не нужно. Он пробежал очень уверенно, сумев сохранить примерно тот же гандикап. Да, Денис сразу после окончания этапа сказал, что лыжи не очень хорошо работали, но это лишь его ощущения. Невозможно было бы удержать такое преимущество при плохой работе лыж, если ты не наголову сильнее всех. А Спицов, опять же, торил лыжню для всех остальных», — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».

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Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Денис Спицов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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