Российский биатлонист Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Он уверенно лидировал перед последней стойкой, но не сумел закрыть две мишени, использовав все три дополнительных патрона.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.
Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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