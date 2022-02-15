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Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде

Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Он уверенно лидировал перед последней стойкой, но не сумел закрыть две мишени, использовав все три дополнительных патрона.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования).

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Олимпиада-2022. Мужская эстафета в биатлоне. Трагедия на последней стойке. LIVE Олимпиада-2022. Мужская эстафета в биатлоне. Трагедия на последней стойке. LIVE
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