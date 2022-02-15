Тихонов: в эстафете должен был финишировать Цветков! Это тренерская ошибка

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, несмотря на то что лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.

«Цветков должен был финишировать! Чисто тренерская ошибка. На Латыпова на третьем этапе было бы меньше давления. Эдик нахлебался в преследовании.

Мы часто ставим лучшего на четвёртый этап — как в своё время поставили на чемпионате мира в Италии Круглова, который к тому моменту уже стал чемпионом. Последняя стрельба Латыпова — чистая психология. Цветков — закалённый боец. Всё решила одна стрельба, хотя стреляли прекрасно. Многие не рассчитывали даже на бронзу, но обидно так упускать золото», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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