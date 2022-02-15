Эдуард Латыпов: я опустошён. В «Инстаграм» заходить не буду

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после провальной концовки эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Он уверенно лидировал перед последней стойкой, но ушёл на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим.

«Не думаю, что у меня будет какой-то комплекс. Делаем выводы, работаем дальше. Это биатлон: сегодня одно самочувствие, завтра — другое. В любом случае это опыт, который поможет мне стать сильнее в дальнейшем. Даже негативные моменты нужно преобразовывать в плюс, извлекать из них что-то, что поможет стать сильнее. Без ошибок ты не станешь лучше, не станешь чемпионом. Думаю, у любых великих спортсменов были ошибки. И великими они стали, потому что никогда не останавливались и двигались дальше.

На данный момент я опустошён. Перед масс-стартом пока нет эмоций и сил. Впереди два дня, чтобы отдохнуть. Я надеюсь, что получится собраться, восстановиться и показать хорошую гонку.

В «Инстаграм» заходить не буду. Зачем? У меня гонки впереди. Люди могут писать, это их право. А тем, кто поддерживает, нашим болельщикам спасибо большое. Они всегда с нами, несмотря ни на что», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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