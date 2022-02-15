Эдуард Латыпов: то ли плакать, то ли радоваться – непонятно

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от выступления в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Он лидировал перед последней стрельбой, но ушёл на два штрафных круга и финишировал третьим.
«Давило ли психологически? Я об этом не думал. Просто делал свою работу, она не получилась вовсе. Это биатлон, он не такой лёгкий. Нужно сделать выводы и двигаться дальше. Каминский сказал, что для меня это трагедия? Ну как трагедия… Неприятно в такой ситуации, когда ребята справляются, не удержать первую позицию. Надо это пережить. У нас есть медаль, и это многого стоит.
Мне была приятна поддержка команды в эту самую минуту, когда они подбежали на финише. Это самое нужно и дорогое, которое помогает убрать негативные мысли и начать думать более спокойно. Это помогает уйти в хорошую сторону. Я отработал лёжа на отлично, самочувствие до лёжки было хорошее, потом постепенно становилось не очень. Я старался максимально мобилизовать себя, но не получилось.
Было психологически тяжело во время стрельбы, но получилось как получилось. Самое главное, что мы на пьедестале. Конечно, у меня были на финише слёзы. Как по-другому в себе держать? Это обидно. Естественно, что есть радость от медали на Олимпиаде – для каждого это за радость. Мы боролись за золото, поэтому тут смешанные чувства: то ли плакать, то ли радоваться – непонятно. В любом случае, я недоволен своим этапом, но и доволен, что у нас есть медаль», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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