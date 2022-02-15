Эдуард Латыпов объяснил провал на последней стрельбе в эстафете на Олимпиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов принёс извинения за провал в стрельбе на последнем огневом рубеже эстафеты в рамках Олимпийских игр в Пекине и объяснил свои фатальные промахи. Он уверенно лидировал, но после заключительной стойки ушёл на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим.

«Не справился со своей работой. Болельщики, думаю, разочарованы, и я разочарован тоже. Прошу прощения, что так получилось. Боролись сегодня за золото, но не получилось это сделать. Мы все этого хотели. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться, а на моём этапе не получилось. Он был для меня самым сложным, и стрельба стоя — это что-то с чем-то. В любом случае удалось справиться и сохранить хотя бы третье место. Для ребят и для меня это очень важно. Потому что это Олимпийские игры, это третье место. Это действительно очень достойный результат. Я рад и счастлив, что мы в такой борьбе смогли завоевать эту награду. Конкуренция очень высокая, биатлон — непредсказуемый вид спорта, и всё может быть, всё может перевернуться с ног на голову за один рубеж. Верю, что это сделает меня сильнее. Двигаемся дальше, работаем дальше. Я верю, что всё будет хорошо.



Я сначала пытался переждать, но понимал, что нужно дальше работать. Непонятно было, сколько этот порыв будет. Был холодный ветер, сдувало, и самочувствие было не совсем хорошим. Концентрации не было, не удавалось справиться с порывом ветра, получались промахи. Я просто пытался переизготовиться. Дальше уже пошла психология, что что-то идёт не так, не получается. После допа мимо уже немного отпустило, я понимал, что надо закрывать. Ветер стих, и можно было более-менее работать. Но там уже было упущено всё преимущество, которое было, и осталось только доработать и дотерпеть финишный круг.



Не было мыслей, что стреляю на золото. Я спокойно подходил работать. Сбил момент, что не пошла стрельба с самого начала. Задача была во что бы то ни стало попасть всё, что возможно», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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