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Турышев: разрешение на финиш с флагом по рации дала Елена Валерьевна Вяльбе

Турышев: разрешение на финиш с флагом по рации дала Елена Валерьевна Вяльбе
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о финише Сергея Устюгова с флагом в лыжной эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Серёга Устюгов финишировал с флагом. Разрешение на это по рации дала Елена Валерьевна (Вяльбе — Прим. «Чемпионат»). Я тут же передал Антону Смирнову, нашему сервисёру, который стоял на выходе к стадиону, что только он может кричать Устюгову про флаг. До этого нужно сохранять концентрацию и отрабатывать. На финишном спуске норвежские тренеры уже начали нас поздравлять, хотя Сергея ещё не было в пределах видимости.

Мы отвечали – подождите, рано ещё, а они говорили, что тут уже ничего не случится, слишком сильна сборная России. Но когда Устюгов пробежал мимо, тогда мы обернулись к норвежцам – теперь поздравляйте с золотом, а вас мы поздравляем со вторым местом. Это действительно было очень красиво и убедительно», — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».

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