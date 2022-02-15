Руслан Захаров: у нас в олимпийской сборной России много разных засранцев

Российский конькобежец Руслан Захаров вспомнил свою критику в адрес хоккеистов сборной России из-за того, что они решили отправиться на Игры в Пекине отдельным от других олимпийцев рейсом.
«Давило ли на меня то заявление про хоккеистов? Посмотрите на меня! Что на меня может давить?
Конечно, [мы встречались в деревне]! Я каждый день всех вижу, со всеми здороваюсь. Мы все одна команда. Просто в каждой сборной есть свои маленькие засранцы. У нас в олимпийской сборной России тоже много разных засранцев. Я ведь тоже в чьих-то глазах не очень корректен и слишком прямолинеен. Вспоминаю о хоккеистах только тогда, когда говорю с вами. Сижу, смотрю все спортивные мероприятия, какие могу. Очень хотел посмотреть горные лыжи, но их перенесли — зато посмотрел кёрлинг. Тоже болел за ребят, там классный капитан Сергей Глухов, такой длинноволосый. Парни здорово играют. Люблю спорт! Если что-то не так — говорю прямо, с удовольствием дискутирую, но от своей позиции не отступаю», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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- 15 февраля 2022
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