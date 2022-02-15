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Анастасия Губанова: ситуация с Валиевой меня никак не касается

Анастасия Губанова: ситуация с Валиевой меня никак не касается
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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова оценила выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и прокомментировала ситуацию с допуском на соревнования россиянки Камилы Валиевой.

«Очень счастлива, что хорошо откатала программу. Есть вещи, которые могла бы сделать лучше, но всё нормально. С Валиевой общалась, но это были дружеские разговоры — о жизни, например. Сегодня с ней не разговаривала. Как отношусь к ситуации с ней? Это меня никак не касается, ничего не могу сказать», — передаёт слова Губановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

За свой прокат Губанова получила 65,40 балла.

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