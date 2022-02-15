Захаров: люблю фигурное катание, но хватит уже. Давайте развивать все виды спорта

Российский конькобежец Руслан Захаров прокомментировал скандальную ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, которую допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, несмотря на то, что ранее её допинг-тест дал положительный результат.
«У меня сын занимается фигурным катанием. Люблю этот вид спорта очень сильно, но хорош… Хватит уже! У нас сегодня [фристайлистка Анастасия] Таталина стала четвёртой во фристайле. Такой крутой вид спорта! Поддержите их! Там так зрелищно и классно! Такая инфраструктура.
Давайте развивать все виды спорта! Все медали в командном зачёте одинаково круглые. Золотая медаль в шорт-треке такая же, как в хоккее. Она поднимает на одну строчку. Всё. Давайте работать вместе!» — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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