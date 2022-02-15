Американская фигуристка Мэрайя Белл: я сочувствую Валиевой

Американская фигуристка Мэрайя Белл прокомментировала ситуацию с россиянкой Камилой Валиевой. Вчера, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил 15-летнюю россиянку к участию в личном турнире Олимпийских игр, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«Мне нечего сказать об этой ситуации, кроме того, что я за чистый спорт. Мне 25 лет, и я горжусь, как проходила моя карьера к этому моменту. Что я считаю справедливым? Справедливо то, что я здесь, и я горжусь своим выступлением. Ни о чём другом не знаю, это не моё дело. Сочувствую своим товарищам по команде. Мне кажется, наказывать людей, которые провели Олимпиаду по правилам – это неправильно.

Конечно, я сочувствую Камиле. Это тяжёлая ситуация для всех, а она молода. Полностью согласна, что возраст в фигурном катании надо повысить. Я за то, чтобы фигурное катание могло быть профессией, а не занятием на один-два года. Я уже долго в спорте и могу сказать, что это – моя профессия.

Саша Коэн и Мишель Кван катались долгие годы, поэтому люди за ними следили. Если бы у нас было ограничение по возрасту, это продвигало бы идею долгожительства в этом спорте, и 25-летняя фигуристка на Олимпиаде не была бы таким шоком. Наверное, ограничение должно быть от 18 лет. Это для меня-то тяжело — а мне 25. Не представляю, каково бы мне было, будь я на 10 лет младше», — передаёт слова Белл корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

За свой прокат Белл в короткой программе получила 65,38 балла.

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