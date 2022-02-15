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Немка Шотт: стараюсь не думать о ситуации с Валиевой, почти ничего не читала об этом

Немка Шотт: стараюсь не думать о ситуации с Валиевой, почти ничего не читала об этом
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Немецкая фигуристка Николь Шотт прокомментировала скандальную ситуацию с россиянкой Камилой Валиевой, которую допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, несмотря на то что ранее её допинг-тест дал положительный результат.

«Я не тот человек, который принимает решения. Стараюсь не думать о ситуации с Валиевой. Просто стараюсь сосредоточиться на себе. Почти ничего не читала ни об этом, ни о чём-то ещё стороннем. Конечно, соцсети полны разговоров о Валиевой, но я это всё в основном обходила стороной, потому что я здесь для того, чтобы сосредоточиться на себе, а не на чём-то ещё», — сказала Шотт после выступления в короткой программе.

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