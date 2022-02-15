Фото: эмоции Камилы Валиевой после проката

Чемпионка Европы и России 2022 года фигуристка Камила Валиева не смогла сдержать эмоций после проката короткой программы на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла и стала единоличным лидером соревнований. Второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16 балла.

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.

6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.

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