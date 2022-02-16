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Фристайл, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, мужчины: когда начнётся слоупстайл, по какому каналу смотреть

Фристайл, Олимпийские игры — 2022, слоупстайл: когда начало, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по фристайлу в слоупстайле. Начало запланировано на 4:30 мск.

В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Страна».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После 10-го дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (12 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых медалей), второе место занимает Германия (9-6-3), третье — США (7-6-4). Россия располагается на девятой позиции (4-7-9).

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