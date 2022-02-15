Щербакова: новости читала сейчас… Про Валиеву вообще никак не комментирую

Действующая чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова впервые высказалась о ситуации вокруг россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«Новости читала сейчас…. На мои тренировки это не влияет, это самое главное. Про Камилу вообще никак не комментирую. Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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