Волосожар: ошибка Валиевой — результат её переживаний

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась о выступлении россиянок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Аня Щербакова — умничка. Собралась — и прокат получился.
На всех девчонок оказано огромное давление из-за сложившейся ситуации. И ошибка Камилы — результат её переживаний.
В произвольной программе у Камилы и Саши Трусовой обязательно всё получится. У наших девчонок очень сильный контент и сильнейшая техническая составляющая. Поэтому держу пальцы крестом, чтобы тройка в произвольной программе была за нами», — сказала Волосожар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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