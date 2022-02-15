Волосожар: ошибка Валиевой — результат её переживаний

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась о выступлении россиянок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Аня Щербакова — умничка. Собралась — и прокат получился.

На всех девчонок оказано огромное давление из-за сложившейся ситуации. И ошибка Камилы — результат её переживаний.

В произвольной программе у Камилы и Саши Трусовой обязательно всё получится. У наших девчонок очень сильный контент и сильнейшая техническая составляющая. Поэтому держу пальцы крестом, чтобы тройка в произвольной программе была за нами», — сказала Волосожар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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