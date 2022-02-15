Камила Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

Глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов рассказал, по какой причине фигуристка Камила Валиева пропустила пресс-конференцию после проката короткой программы на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Плохо себя почувствовала, подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс- конференцию», — передаёт слова Выборнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Валиева захватила лидерство после проката короткой программы на Олимпиаде-2022 (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).

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