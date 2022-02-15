Камила Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия
Поделиться
Глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов рассказал, по какой причине фигуристка Камила Валиева пропустила пресс-конференцию после проката короткой программы на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Плохо себя почувствовала, подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс- конференцию», — передаёт слова Выборнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Валиева захватила лидерство после проката короткой программы на Олимпиаде-2022 (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
19:06
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:55
-
17:53
-
17:50
-
17:50
-
17:49
-
17:49
-
17:47
-
17:47
-
17:43
-
17:41
-
17:40
Партнерский контент