Щербакова оценила то, что не вошла в состав сборной России на командный турнир на ОИ-2022

Действующая чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как отнеслась к тому, что не вошла в состав сборной России на командные соревнования на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Не огорчена ли, что не появилась в команднике? Наверное, ответ здесь будет очевиден. Вряд ли я рада такому решению. Но сейчас очень важно настроиться на ПП и не потерять свой шанс здесь. Нужно отбросить эти мысли, возможно, я только после ОИ осознаю, как к этому отношусь. Сейчас старалась не воспринимать это близко и готовиться к личному турниру, который сейчас самый важный для меня. Когда узнала, что не участвую в команднике? До последнего думали, какое будет решение, но нет никакой гарантии. Федерация так решила, мне нечего сказать», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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