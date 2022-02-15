Дюамель — о Медведевой и Загитовой без масок: ещё одно правило, не существующее для ОКР

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на появление российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на трибунах во время короткой программы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) без масок.



«Бруно сказали, что он не может есть на трибунах, потому что для этого ему бы пришлось снять маску, а это запрещено. Думаю, это ещё одно правило, которого не существует для команды ОКР», — написала Дюамель в комментариях в «Твиттере».



Напомним, российская фигуристка Камила Валиева показала результат 82,16 балла и стала лидером соревнований после короткой программы. Второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото.

Новость по теме «Пузырь» работает хорошо». Дэвид Лис выложил фото Медведевой и Загитовой без масок