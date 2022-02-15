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«Это однозначно разочаровывает». Карен Чен — об отмене церемонии награждения командника

«Это однозначно разочаровывает». Карен Чен — об отмене церемонии награждения командника
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Американская фигуристка Карен Чен прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«То, что у нас может не быть медальной церемонии, — это однозначно разочаровывает. Мне очень хотелось встать на подиум вместе с партнёрами и разделить этот момент. Уверена, что подобные чувства не только у меня. Это для нас, конечно, разочарование. Но что мы можем сделать? Такое было принято решение, и мы на него никак не можем повлиять. Нам остаётся лишь принять его и двигаться дальше», — сказала Чен после проката.

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