«Никому бы такого не пожелал». Олимпийский чемпион Граабак — о заблудившемся Рийбере

Олимпийский чемпион, норвежский двоеборец Йорген Граабак высказался о выступлении соотечественника Ярля Магнуса Рийбера на Играх в Пекине (Китай).
Напомним, титулованный норвежец Рийбер участвовал в соревнованиях по лыжному двоеборью. Он лидировал с большим преимуществом в решающей гонке, но заблудился на трассе и потерял не менее 30 секунд, в итоге заняв восьмое место.
«Я обошёл Офтебро и сказал ему: «Йенс, пошли догонять остальных». Было понятно, что мы хороши на трассе и вместе у нас есть возможность отыграть то, что мы потеряли на прыжковой части соревнований. Мы попробовали поработать вдвоём и в итоге заняли два первых места. Так что это был идеальный день.
По ходу гонки я старался вести подсчёты, потому что сразу начать идти слишком быстро — это риск. Мне нужно было идеально идти по графику, и я думаю, что смог это сделать и вышел первым на поворот перед финишем. Знал после соперничества с Гайгером, что это большое преимущество, поэтому хотел занять эту позицию. Когда смог это сделать, то знал, что у меня хорошие шансы. Я провёл идеальную гонку.
Я увидел, что между мной и Рийбером внезапно стало менее минуты. Понимал, что что-то случилось. После нескольких сотен метров услышал, что Ярль пошёл не туда и был вынужден возвращаться. Это было приятное сообщение, поскольку стало понятно, что он не получил травму и ему не стало плохо. Конечно, я бы такого никому не пожелал — заблудиться во время Олимпиады», — сказал Граабак после соревнований.
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