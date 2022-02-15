Кристиансен рассказал, за что Фийон Майе накричал на него во время эстафеты на ОИ-2022

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал о тактике, которую использовал для победы в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Кентен (Фийон Майе) немного рявкнул на меня на одном из подъёмов. Не думаю, что он был доволен нашей совместной работой втроём. Но он по факту был сильнейшим лыжником из нас троих. Для меня же важно было заниматься своим делом. Я с самого начала гонки заметил, что нахожусь в режиме «соло». Мне было всё равно на намерения Кентена.

Тот факт, что я заставил его промазать в концовке, наверное, и помог нам победить. В моей голове прошло короткое замыкание, я перешёл из оборонительного режима в полноценную атаку. Это был единственный шанс украсть золото у соперников, у которых финишёром был один из лучших биатлонистов мира», — приводит слова Кристиансена NRK.

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