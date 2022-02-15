Крянин объяснил, почему Большунов и Терентьев побегут командный спринт на Олимпиаде

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин объяснил, почему Александр Большунов и Александр Терентьев попали в состав на командный спринт в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Он состоится завтра, 15 февраля, с 11:15 стартуют полуфинальные заезды.
«Большунов и Терентьев — сильнейший состав на данный момент. Терентьев — лучший по результатам спринта. Его преимущество заключается в том, что он классист и хороший финишёр. А Большунов — безоговорочный выбор. Александр может создавать разрыв, натягивать — его задача в этом и заключается.
В любом случае эти двое претендуют на золотую медаль. Среди конкурентов у нас примерно шесть команд, которые хотят быть первыми: шведы, французы, норвежцы, итальянцы и финны. Тот же Нисканен на этапе с Большуновым будет задавать хороший задел для своего финишёра. Очень большая конкуренция. Каждая ошибка может вылиться в упущенные десятые и сотые секунды, которые повлияют на распределение медалей. Главное, чтобы ребята хорошо прошли все этапы и в финале показали свой максимум.
Что касается нашего женского состава на командный спринт, связка Ступак и Непряева нарабатывалась долгое время. Это лучшие наши классистки, которые уже показали свои кондиции на эстафете. Их выбор — правильное решение тренерского штаба. Надеюсь, они настроятся и покажут все свои способности. Перед ними стоит такая же задача, как и перед ребятами, то есть борьба за первое место. Что касается наших соперников, шведы — очень сильная команда, у которых настрой как раз на спринтерские дисциплины», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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