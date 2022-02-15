«Если золота Олимпиады нет — тебя забудут». Чемпионское интервью с лыжником Спицовым

13 февраля 2022 года – исторический день для российских лыж. Именно в это воскресенье сборная России впервые за 42 года выиграла мужскую эстафету на Олимпийских играх. Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов не оставили никаких шансов ни Норвегии, ни кому-либо ещё.

Денис Спицов до сих пор не верит, что происходящее с ним не сон, хотя в олимпийское золото он поверил ещё тогда, когда Устюгову оставалось бежать чуть ли не половину этапа.

«У меня слёзы покатились. Понимал, что мы историю творим»

– Денис, эмоции после эстафеты уже улеглись?

– Сейчас отпустило, потому что я очень сильно спать хочу. После эстафеты лёг в два часа ночи, а в шесть утра в дверь постучались допинг-офицеры, чтобы взять пробу. Так что я практически не спал.

– Вы так долго на поздравительные сообщения отвечали?

– Да мы после награждения пришли только в 22.00, потом пообщался с женой и мамой, и лишь в два удалось заснуть. Ну а после допинг-контроля другу набрал – больше ни с кем не созванивался.

– Можете подробно рассказать, как провели дни перед эстафетой?

– Два дня для меня были как в тумане. Я бесконечно думал об этой гонке, представлял, как она пройдёт, будет ли это гонка в группе или мне придётся работать одному. Постоянные мысли об эстафете просто глодали меня изнутри, я понимал, что это мой шанс, возможно, мой единственный шанс побороться за олимпийское золото. Я сам себя этими мыслями губил.

– Насколько ваши представления разошлись с реальностью?

– Если честно, я не думал, что у Лёхи Червоткина получится привезти отрыв. Многие говорят, что именно он и сделал эту эстафету, и это правда. Он задал такой темп, дал такое преимущество, которое позволяло дальше комфортно работать, вкатываться в свой этап.

– Когда поверили, что всё, победа? Этап Сергея Устюгова удалось посмотреть?

– Не весь. Я очень замёрз, когда бежал свой этап, руки отходили, как будто на улице было -30 градусов. И пока отогревался и переодевался, пропустил большую часть. Начал смотреть, когда оставалось примерно 3,5 км до финиша. У меня слёзы покатились в тот же момент, поскольку понимал, что это история, мы историю творим! Отпустило немного, только когда цветочная церемония началась.

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«Победа девушек была для нас раздражителем»

– Вы до гонки знали, что 42 года наша мужская команда не выигрывала эстафету на Олимпиадах?

– Я знал, что давно не выигрывали, но думал, что это было лет 20 назад. Оказалось – 42 года! Кстати, одним из самых мотивирующих лично для меня событий была победа наших гимнастов на Олимпиаде впервые за 25 лет. Это было так круто! И мне хотелось доказать, что лыжники – такая же сплочённая команда, что мы тоже готовы одерживать мощные победы.

– А золото женской команды не было мотивирующим фактором?

– Это было для нас раздражителем. У девочек погода была просто идеальная, а я смотрел прогноз – густой снегопад, ветер. Да что же такое, у нас сильнейший состав, а погода против нас. Да неужели нам выиграть не удастся? Была с одной стороны огромная радость за девочек, а с другой – огромная тревога за себя, вдруг что-то пойдёт не так, они выиграли, а мы не сможем.

– Когда последний раз было такое, что норвежцы просто сдались?

– Ну я бы не сказал, что они сдались. Терпели, бежали, пытались сокращать отставание. Холунд же выбрал у меня 15 секунд, но я склонен думать, что это из-за того, что они бежали плотной группой, а я – по свежаку в одиночку. А вот Клебо на половине своего этапа понял, что лучше сосредоточиться на борьбе за серебро. Серёга Устюгов никаких шансов не дал приблизиться. Жаль, что тут немного не та обстановка, как была до коронавируса.

– Четыре года назад в Пхёнчхане всё было намного проще?

– Да обстановка кардинально отличается! Тогда не было ковида, мы спокойно могли выйти из Олимпийской деревни, добежать кросс до трассы, вдоль полей могли бегать. А сейчас у нас жёсткие рамки, в деревне можем бегать по кругу максимум полтора километра, либо уже на стадионе какой-то кросс провести. Честно говоря, это напрягает сильно.

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«Медали с нынешних Игр я воспринимаю более спокойно»

– Перед прошлой Олимпиадой на молодёжном чемпионате мира в США вы, Алексей Червоткин и Саша Большунов в скиатлоне выдали шоу, когда переступили финишную черту, взявшись за руки. Тогда три золота вам не дали, но через лет вы своё взяли. Вспоминали о той гонке?

– Конечно! Тогда, правда, мы не шоу устраивали, а просто хотели показать, что сильнее нас в мире никого нет. Да так и было на тот момент, каждый из нас заслуживал золотой медали, а биться друг с другом мы не хотели. К сожалению, тогда нам не дали поделить награду, распределив медали по фотофинишу, но зато в Пекине мы все стали олимпийскими чемпионами, чему я очень рад! На следующий день после победы в эстафете с Лёхой Червоткиным вспомнили ту гонку в США… Честно, я никогда в жизни не пожалел о том, что мы тогда сделали. Тот финиш вошёл в историю российских лыж, и сотворили её мы. А теперь закольцевали.

– Да, а потом был Пхёнчхан, где вы с Большуновым блеснули. Но он пошёл дальше и превратился в одного из лучших в мире, а вы ушли в тень. Почему?

– Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, появились какие-то проблемы и трудности, которых я раньше не замечал. Но у нас же циклический вид спорта, в котором подготовка выстраивается на олимпийский цикл. Наверное, мне было сложно на фоне такой мощной базовой работы, которую мы делаем, показывать результат в течение трёх сезонов. Но эта работа привела к результату в самый нужный момент – на Олимпиаде.

Для каждого спортсмена именно Олимпийские игры – главный старт в жизни. Хорошо, что Саша Большунов может показывать результат в каждом сезоне. Да в каждой гонке практически. Но таких спортсменов очень мало. Но я думаю, что стоило пройти такой путь ради этого золота. Я бы не хотел быть многократным победителем этапов Кубка мира, даже обладателем Кубка мира и чемпионом «Тур де Ски», но не иметь при этом золотой олимпийской медали.

– Когда не было результатов, появлялись сомнения, что вы не сможете вернуться на прежний уровень и тем более подняться выше?

– Нет, никогда. Я вообще не считаю свои результаты от Пхёнчхана до Пекина провальными. У меня были и подиумы Кубка мира, и пьедестал на «Тур де Ски». Но были разные причины, которые мне мешали. Перед началом прошлого сезона я заболел коронавирусом, и многое пошло насмарку. Или травму получал перед главным стартом. Эти проблемы не позволяют увидеть картину в целом. Скорее всего, я бы чаще мог быть в топ-3 на гонках Кубка мира. Для меня важно было после Олимпиады-2018 взять паузу, немного отдохнуть. Я не смог сразу включиться в борьбу за Кубок мира, как Саня. Но что я могу утверждать – я всегда показывал тот максимум, на который был готов.

– Денис Спицов образца 2018 и 2022 годов — два разных лыжника?

– Сложно ответить на этот вопрос. Но медали с нынешних Игр я воспринимаю более спокойно. Пересматривал скиатлон в Пхёнчхане, свои интервью после четвёртого места – да я серебру нынешнего скиатлона так не радовался. Возможно, я отчасти переквалифицировался в классисты, но в других качествах я не потерял, кажется.

– Но вы всё тот же «клещ», как говорит Юрий Бородавко?

– Действительно, мне привычно бегать масс-старты, контактные гонки, где ты можешь выстраивать тактику, держаться за кем-то. Но когда бегаешь много масс-стартов, потом и в индивидуальных гонках можешь чувствовать скорость, правильно раскладываться. Наверное, это зависит от количества гонок в сезоне.

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«Если нет золота, тебя забудут. По факту ты — никто»

– Когда прибежали вторым в скиатлоне, какие чувства преобладали? Сразу после гонки вы говорили, что очень рассчитывали побороться за золото.

– На самом деле, была огромная радость оттого, что я вновь доказал, что могу быть в топе, хотя почти четыре года по факту не показывал высоких результатов. Да, это был успех, но я понимал, что главная цель – олимпийское золото. Ведь сколько бы ты ни выиграл олимпийских медалей, но если у тебя нет золотой – через пару лет тебя все забудут. По факту ты – никто.

– В смысле? Нашим призёрам Олимпиад нормально платят, призовые, подарки от президента.

– Да, в течение двух лет, как я и сказал, всё совершенно нормально. Президентская стипендия выплачивается в течение года, а зарплата в Центре спортивной подготовки сохраняется в течение двух лет. И если ты не показываешь результат на чемпионате мира, то получаешь такую же зарплату как призёр чемпионата России.

– Но теперь у вас другой статус — олимпийский чемпион. Вы уже успели ощутить то, что сделали?

– Когда разговаривал с женой, признался ей, что до сих думаю – всё это сон. Ну она сказала, чтобы я быстрее приезжал, она меня ущипнёт. В полной мере я этого не ощутил, в голове пока не укладывается.

– Помните первый момент, когда задумались о том, что стать олимпийским чемпионом реально?

– Ну у меня не было такого, чтобы в голове сидело: «Я буду олимпийским чемпионом». Это была мечта. Но я не представлял, как я это сделаю и как буду этого добиваться. Просто действовал по плану: делай всё, что можешь, а там пусть уж как будет.

– После исполнения мечты нет внутри опустошения? А что дальше?

– Когда мы выигрывали медали на прошлой Олимпиаде, нам все говорили – круто, теперь вы двукратный призёр Игр, это невероятно. Но я тогда отвечал, что главную медаль завоевать не смог. Теперь и главная медаль есть. А к чему стремиться? У меня нет ни одной медали с чемпионатов мира, нет победы в общем зачёте «Тур де Ски», нет звания победителя дистанционного зачёта Кубка мира. Да много чего нет. Если позволит здоровье, то это не последняя моя Олимпиада. То, что исполнилась мечта, даёт моральное спокойствие. Спасибо огромное болельщикам за поддержку. Мы её чувствуем, поверьте.

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