Петухов: после спринта Россия будет праздновать медаль. Какого достоинства — покажет гонка

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов поделился ожиданиями от командных спринтов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Надеемся увидеть борьбу за золото, потому что у нас сильный тандем из двух Александров, которые уже проявили себя на Олимпиаде. Борьбу россиянам навяжут норвежцы и итальянцы, финны конкурентноспособные, возможно, будут ещё темные лошадки. И Терентьев, и Большунов — классисты, поэтому завтра страна будет праздновать медаль, но вот какого достоинства — покажет гонка.
У девочек сильный тандем, который проявил себя на Олимпийских играх. Как не назовёшь имя, так олимпийский чемпион. Юлия Ступак и Наталья Непряева обладают спринтерскими качествами, поэтому являются фаворитками. Шведки — самые сильные конкуренты. Свои забеги нужно провести разумно и оставить много сил на финальный забег. Именно в шестом ускорении на финише всё будет решаться», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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