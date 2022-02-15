Россия уступает только Норвегии по количеству медалей после 11-го дня ОИ-2022 в Пекине

Сборная России на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 15 февраля занимает второе место в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград.

Сегодня российская сборная завоевала две медали. В биатлоне мужская команда взяла бронзу эстафеты, хотя имела реальный шанс выиграть золотые медали гонки. Призёрами Игр стали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Причём Халили и Цветков выиграли свои первые олимпийские медали в карьере.

Ещё одну медаль в копилку России принесли конькобежцы. Они завоевали серебряные награды Олимпиады, уступив в финале командных соревнований норвежцам. Серебряными призёрами Олимпийских игр стали Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Александр Румянцев и Сергей Трофимов.

Всего в копилке россиян в настоящее время 20 медалей: 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых.

На первом месте находится сборная Норвегии, которая завоевала 26 медалей (12-7-7). Тройку лучших по количеству завоёванных наград замыкает Германия (9-6-3).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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