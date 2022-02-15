Горькие награды. Россия снова опустилась в медальном зачёте Олимпиады-2022

11-й день Олимпиады в Пекине получился для сборной России и её болельщиков эмоционально сложным. Да, медальная копилка пополнилась двумя наградами, но обе принесли, скорее, горечь разочарования, чем искреннюю радость.

Мужская биатлонная эстафета – это, конечно, отдельная тема. Золото было очень близко, практически само давалось в руки. Но Эдуард Латыпов забрать его не сумел. Задёргался, заволновался и допустил намного больше ошибок, чем мог себе позволить. Повезло ещё, что немец завозился на последней стойке, иначе не было бы у России и бронзы. Понятно, что третье место – это объективно нормальный результат. Но не после такой гонки.

У конькобежцев в командной гонке получилась в чём-то похожая ситуация. Парни выдали шикарное начало дня: в полуфинально разборке с американцами установили олимпийский рекорд и мировой рекорд для равнинных катков. А чтобы забрать золото, сил уже не хватило. В финале против Норвегии у России не было никаких шансов. Опять же, если судить объективно, серебро – это очень здорово. Но могли ведь бороться и за золото.

Ещё две медали Россия сегодня просто упустила. Экипаж Ростислава Гайтюкевича начинал второй соревновательный день третьим. Но опустился на восьмое место.

Анастасия Таталина в финале слоупстайла оказалась четвёртой. Да, там возникли вопросы к судьям, но всё-таки отрыв от третьего места получился довольно большим.

По итогам дня Россия снова опустилась в медальном зачёте Олимпиады – уже на девятое место. Сейчас у нашей сборной 20 наград в соотношении 4 – 7 – 9, и катастрофически не хватает золота, чтобы быть выше. У умчавшихся вперёд норвежцев уже 12 побед, у немцев пока девять, у американцев – семь. Бороться за топ-3 медального зачёта будет трудно.

Впрочем, по общему количеству наград мы по-прежнему вторые. Тягаться с Норвегией, у которой 26 медалей, очень сложно, а вот не подпускать Германию (18) – возможно.

Что касается медального прогноза «Чемпионата», то за пять дней до завершения Игр в медальной копилке нашей сборной ровно столько наград, сколько и было запланировано. Правда, по золоту мы уже отстаём и, наверное, будем отставать ещё больше. Хотя, кто знает, каких чудес стоит ждать в оставшиеся дни от российских лыжников, которые чуть ли не в одиночестве работают на высокое место большой сборной в медальном зачёте.

Наш смелый прогноз на вторник (золото и бронза) вполне мог сбыться. Поэтому оставляем неудачу позади и удваиваем ставки в надежде сорвать большой золотой куш.

Итак, в среду, 16 февраля, мы, согласно прогнозу (составленному до старта Игр), ждём от российских олимпийцев два золота и две бронзы. В лыжах верим в победу в командном спринте Большунова и Терентьева, а также ждём третьего места от Непряевой и Ступак. В биатлоне, несмотря на невзгоды в стане женской команды, надеемся, что девочки соберутся и дотянут до бронзы. А вот в лыжной акробатике засада. Мы верили в то, что трёхкратный чемпион мира Максим Буров приедет на Олимпиаду и всех вынесет, а он даже квалификацию не прошёл.

Учитывая его поздний приезд в Пекин, закрадываются мысли о том, что Максим чем-то болел. Но пока это лишь предположение, не более того. Понятно, что без Бурова-младшего шансы на золото резко снижаются, но есть ещё Илья Буров и Станислав Никитин. И пока финал не закончен, давайте не будем обнулять наши шансы на высокое место.