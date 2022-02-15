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Норвежский двоеборец раскритиковал организаторов ОИ-2022. Его партнёр заблудился на трассе

Норвежский двоеборец раскритиковал организаторов ОИ-2022. Его партнёр заблудился на трассе
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Норвежский двоеборец Эспен Андерсен критически высказался в адрес организаторов Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) после ошибки своего партнёра по команде Ярля Магнуса Рийбера, которая стоила ему золотой медали.

Напомним, титулованный норвежец Рийбер участвовал в соревнованиях по лыжному двоеборью. Он лидировал с большим преимуществом в решающей гонке, но заблудился на трассе и потерял не менее 30 секунд, в итоге заняв восьмое место.

«Такого не должно происходить на Олимпиаде. Там можно было бы легко поставить пару конусов. Безусловно, это и наша ответственность, но они могли найти кого-то, кто проследил бы за тем, чтобы этого не произошло. Думаю, они сработали не лучшим образом», — приводит слова Андерсена Dagbladet.

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