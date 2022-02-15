«Кто же настоящий чемпион?» Американская журналистка раскритиковала поведение Валиевой

Известная американская журналистка Кристин Бреннан критически высказалась о поведении российской фигуристки Камилы Валиевой после победы в короткой программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«В короткой программе у женщин на ОИ Камила Валиева заняла первое место, а Мэрайя Белл – 11-е. Белл говорила о чистом спорте, честности и тестировании на допинг, уходя из пресс-зоны с высоко поднятой головой. Валиева торжественно прошла мимо с опущенной головой и отказалась от общения. Так кто же настоящий чемпион?» — написала Бреннан в своём «твиттере».

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