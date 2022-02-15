Тренер сборной Норвегии по лыжам: в классическом стиле русские немного ушли от нас вперёд

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил, что в гонках классическим стилем его подопечные сейчас уступают российским спортсменам.
«В последние годы мы хуже выступаем в классике, чем российская команда. У нас есть точки для развития. В коньковом ходе мы выступаем на серьёзном уровне, но в классике русские немного ушли вперёд.
Все удивляются, когда мы не выигрываем эстафету. Это ранит всю страну и причиняет боль самим спортсменам.
Может быть, просто случайно так получилось, что у нас больше хороших лыжников именно в коньке, но нам нужно будет постараться, чтобы продвинуться вперёд в классике.
На чемпионате мира 2025 года в Тронхейме индивидуальная гонка на 15 км пройдёт классикой, как мне говорили. Вернуть норвежскую гегемонию в классике – это очень хорошая цель для нас», – приводит слова Носсума VG.
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