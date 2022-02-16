В МОК ответили американской бегунье, которая недовольна решением по Камиле Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на высказывание американской бегуньи Ша'Карри Ричардсон, которая раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ша'Карри сдала положительный допинг-тест в июне во время национального отбора на Олимпийские игры в Токио и пропустила Игры. Валиеву, несмотря на положительный тест, к Олимпиаде в Пекине допустили. По словам Ричардсон, отличие этих дел в том, что она темнокожая.
«Нельзя говорить о двойных стандартах в отношении российских и американских спортсменов, каждый случай индивидуален. Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады. Её отстранили на месяц. Между двумя этими случаями нет ничего общего», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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