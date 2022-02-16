Слуцкая оценила выступление Валиевой, Щербаковой и Трусовой в короткой программе на ОИ

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая подвела итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева заняла первое место, Анна Щербакова — второе, а Александра Трусова — четвёртое.
«Наши спортсменки выступали в условиях жёсткого прессинга, но снова показали высочайшие результаты! Браво!
Камила доказала, что даже в таких условиях эмоционального давления можно сделать прокат высокого уровня с маленькой помаркой. Настоящий герой!
Аня Щербакова идеально откатала короткую программу и в очередной раз показала свой профессионализм. Четвёртое место у Саши Трусовой. Она не изменила себе и вновь пошла на риск, но тройной аксель не удался. С нетерпением ждём 17 февраля, чтобы снова поболеть за наших девушек», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 16 февраля 2022
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