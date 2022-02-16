Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Слуцкая оценила выступление Валиевой, Щербаковой и Трусовой в короткой программе на ОИ

Слуцкая оценила выступление Валиевой, Щербаковой и Трусовой в короткой программе на ОИ
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая подвела итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева заняла первое место, Анна Щербакова — второе, а Александра Трусова — четвёртое.

«Наши спортсменки выступали в условиях жёсткого прессинга, но снова показали высочайшие результаты! Браво!

Камила доказала, что даже в таких условиях эмоционального давления можно сделать прокат высокого уровня с маленькой помаркой. Настоящий герой!

Аня Щербакова идеально откатала короткую программу и в очередной раз показала свой профессионализм. Четвёртое место у Саши Трусовой. Она не изменила себе и вновь пошла на риск, но тройной аксель не удался. С нетерпением ждём 17 февраля, чтобы снова поболеть за наших девушек», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
В МОК ответили американской бегунье, которая недовольна решением по Камиле Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022